Scene INCREDIBILE in Franta! Un jucator de la Monaco a luat FOC dupa ce a fost eliminat! A dat cu piciorul in monitorul VAR si l-a facut praf! VIDEO

Un fotbalist de la Monaco a dat cu piciorul in monitorul VAR.

AS Monaco a jucat in deplasare cu Saint-Etienne in cadrul etapei a 12-a din Ligue 1. Saint-Etienne pornea ca favorita inainte de aceasta partida, lucru demonstrat si in teren. Formatia antrenata de Claude Puel a dominat partida pe tot parcursul acesteia si au reusit sa se impuna cu 1-0 prin golul marcat de Bouanga in minutul 59.

In minutul al doilea de prelungire al meciului, centralul partidei i-a dat cartonas rosu lui Aguilar pentru un fault urat asupra unui adversar. Jucatorul s-a enervat teribil pe decizia centralului, iar in drum spre vestiare a dat cu piciorul in monitorul VAR. Nervii lui Aguilar nu proveneau doar de la faza cand a fost eliminat. La mijlocul reprizei secunde, jucatorul celor de Saint-Etienne, Wesley Fofana, trebuia sa fie eliminat dupa un fault din postura de ultim aparator, insa centralul partidei a decis sa nu il elimine dupa consultarea arbitrajului video.

AS Monaco right-back Ruben Aguilar filmed kicking the VAR monitor after being sent off in last night’s match vs St Étienne. pic.twitter.com/84u2Z37z4t — Get French Football News (@GFFN) November 4, 2019