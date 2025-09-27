FOTO ȘI VIDEO Scenografie spectaculoasă pe Parc des Princes după ce Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur: "Prințul orașului a devenit regele lumii"

Paris Saint-Germain joacă primul meci pe Parc des Princes după ce Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur.

Înaintea meciului cu Auxerre, transmis de VOYO sâmbătă seară, în runda a șasea din Ligue 1, suporterii lui Paris Saint-Germain au realizat o scenografie specială pentru a marca trofeele individuale cucerite la gala Balonului de Aur de Ousmane Dembele și antrenorul Luis Enrique.

Scenografie spectaculoasă pe Parc des Princes după ce Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur

Cu Ousmane Dembele lăsat în afara lotului din cauza unor probleme medicale și cu Luis Enrique aflat în tribună pentru prima repriză a meciului cu Auxerre, ultrașii lui PSG au creat o atmosferă electrizantă înaintea partidei și au realizat o scenografie specială pentru cei doi mari câștigători de la gala Balonului de Aur.

"Prințul orașului a devenit regele lumii", a stat scris pe un banner al ultrașilor lui PSG după triumful lui Ousmane Dembele.

Imediat după meciul cu Auxerre, PSG a pregătit o festivitate în care Ousmane Dembele le va prezenta fanilor Balonul de Aur cucerit luni seară.

Discursul lui Ousmane Dembele după ce a câștigat Balonul de Aur 2025

”Mulțumesc tuturor. Este incredibil ce tocmai mi s-a întâmplat. Nu am cuvinte. A fost un sezon extraordinar alături de PSG. Am trăit momente minunate, sunt puțin emoționat, nu e ușor. Să primesc acest trofeu și să-mi fie înmânat de Ronaldinho este ceva excepțional.

Vreau să mulțumesc PSG-ului, care m-a transferat în 2023. Președintelui, întregii echipe, clubului, care este o familie minunată. Încă din prima zi, președintele s-a purtat exemplar cu mine.

Aș vrea să mulțumesc întregului staff de la PSG, care s-a purtat grozav. Lui Luis Enrique, care acum este ca un tată pentru mine. Foarte important pentru cariera mea, deși aceasta nu s-a încheiat încă. Mulțumesc tuturor colegilor mei de echipă. Am câștigat aproape tot. Ați fost mereu alături de mine și am reușit să ne ridicăm nivelul pentru a obține trofeele colective. Este un premiu individual, dar îl luăm cu toții, ca echipă.

Mulțumesc tuturor echipelor la care am jucat: Stade Rennes, Dortmund, clubul la care am visat mereu – Barcelona. Acolo am avut șansa să învăț de la jucători ca Messi și Iniesta. O adevărată lecție de fotbal.

Sunt extrem de fericit. Când văd lista legendelor care au câștigat acest trofeu... am muncit pentru echipă, pentru a câștiga Liga Campionilor, Ligue 1... să pot ridica acest trofeu este ceva incredibil. Sunt foarte, foarte fericit.

Mulțumesc întregii noi generații a echipei naționale a Franței. Mulțumesc selecționerului, care îmi amintește mereu că pot face parte din echipă. Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor. Să sperăm că vom putea câștiga următorul Campionat Mondial.

Vreau să îi mulțumesc mamei mele, a fost întotdeauna lângă mine, familiei mele, mereu m-au susținut în momentele dificile. Am trecut prin multe împreună, vom fi întotdeauna împreună. Vreau să-i mulțumesc și agentului meu, managerului meu, care a crezut în mine. M-a motivat mereu, este cel mai bun prieten al meu. Iar cu cel mai bun prieten al meu de patru sau cinci ani... am făcut totul împreună. Oriunde am mers, a fost alături de mine și vom fi împreună până la final. Mulțumesc tuturor și o seară bună!”, a spus Ousmane Dembele.

