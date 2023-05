Să înceapă nebunia la PSG! Starul de 70 milioane de euro care a semnat cu gruparea pariziană

După 35 de etape disputate în Ligue 1, PSG se situează în vârf cu 81 de puncte din 105 posibile. În consecință, formația dirijată de Christophe Galtier a adunat 26 de victorii, trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

PSG a anunțat că Marquinhos, brazilianul cotat la 70 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, a semnat prelungirea contractului și va mai rămâne la echipă până la finalul sezonului 2027/28.

Stoperul se află la gruparea pariziană din 2013, moment în care PSG l-a achiziționat de la AS Roma pentru 31.4 milioane de euro. Atunci, Transfermarkt îl aprecia pe Marquinhos la 15 milioane de euro.

Șeicul de la Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a spus câte ceva despre Marquinhos, remarcând dedicarea și spiritul de învingător pe care fundașul central brazilian le posedă în bagajul de aptitudini.

„Țin minte cât a venit aici și avea 19 ani. Încă din prima zi, a arătat o mare dedicare și un spirit de învingător”, a precizat Al-Klehaifi, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

