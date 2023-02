Fără Kylian Mbappe, accidentat, dar cu Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Lionel Messi sau Neymar printre titulari, PSG s-a văzut condusă din minutul 31. Sergio Ramos l-a faultat în careu pe Cengiz Under, iar Alexis Sanchez a transformat penalty-ul. Olympique Marseille a ratat ulterior alte două ocazii mari în prima repriză și Ramos a adus egalarea pentru PSG, în minutul 45+2, după un corner.

Marquinhos: "Ne doare când un trofeu ne scapă"

Golul decisiv a fost marcat de ucraineanul Ruslan Malinovsky, în minutul 57. Extrema lui OM a șutat în forță de la marginea careului, fără șansă pentru Donnarumma.

După meci, căpitanul lui PSG, Marquinhos, s-a arătat foarte dezamăgit de primul trofeu ratat de echipa sa în acest sezon și a transmis un mesaj mobilizator cu mai puțin de o săptămână înaintea duelului cu Bayern Munchen, din Liga Campionilor.

"Am ratat ocazii, iar acum e momentul să închidem gură, să continuăm să muncim și să mergem înainte. Știm că trebuie să ne îmbunătățim foarte mult dacă vrem să reușim lucruri bune în acest sezon. Ne doare când un trofeu ne scapă. Trebuie să fim mai bine organizați, să jucăm mai bine.

Bayern? Nu are rost să vorbim despre asta. Am avut momente în care am câștigat toate meciurile, iair când am ajuns în Champions League am pierdut. Fiecare meci are povestea lui, dar e clar că nu e cel mai bun moment. Trebuie să rămânem clami, chiar dacă toți suntem acum triști", a spus Marquinhos, citat de RMC Sport.

Pentru PSG urmează un meci în campionat cu AS Monaco, sâmbătă, iar trei trei zile mai târziu este programată manșa tur cu Bayern Munchen, pe Parc des Princes, în optimile de finală ale Ligii Campionilor.