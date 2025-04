Roberto De Zerbi a transmis un mesaj clar conducerii lui Olympique Marseille. Într-o conferință de presă susținută înaintea meciului cu Montpellier, italianul a spus că, dacă va rămâne pe banca echipei și sezonul viitor, vrea să renunțe la actualul sistem și să treacă la o apărare cu patru oameni.



Reconstrucție totală! Roberto De Zerbi face mutări la Olimpique Marseille



Rezultatele slabe din ultima perioadă și gafele din defensivă l-au nemulțumit pe fostul tehnician de la Brighton. Cu probleme de lot și doar trei fundași centrali de meserie disponibili, De Zerbi a fost nevoit să improvizeze, coborând mijlocași precum Kondogbia sau Højbjerg în linia de fund.



„Dacă mai sunt aici sezonul viitor, voi avea nevoie de jucători pentru o linie de patru în apărare. Așa am jucat mereu. Dar trebuie să te adaptezi la ce ai, iar noi am făcut asta cât am putut”, a spus De Zerbi.



Ca jucător, Roberto De Zerbi a trecut și pe la CFR Cluj, unde a fost campion al României în 2010 și 2012.

Olimpique Marseille ocupă locul #3 în Ligue 1 cu 52 puncte, la doar unul distanță de AS Monaco, ocupanta locului secund. Lider autoritar rămâne PSG cu 74 puncte, neînvinsă în acest sezon!