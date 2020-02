PSG pregateste o mutare spectaculoasa! Un super fotbalist de la Real a anuntat conducerea clubului ca vrea sa plece la francezi! Cine e jucatorul

Real Madrid e aproape de a se desparti de un fotbalist.

Marcelo ar putea pleca in vara de la Real Madrid. Publicatia spaniola OKDiario anunta ca Marcelo a anuntat conducerea "galacticilor" ca vrea sa plece in vara la Paris Saint Germain.



Clubul din Franta e interesat de mult timp de Marcelo, insa nu a reusit sa il aduca. De aceasta data insa, fotbalistul lui Real Madrid pare nemultumit de situatia sa de la club si ar fi gata sa accepte o noua provocare. Venirea lui Ferland Mendy l-a pus intr-o situatie difila pe Marcelo. Brazilianul a fost folosit in doar 9 partide din acese sezon.

Jucatorul lui Real Madrid se afla in relatii foarte bune cu anumiti jucatori de la PSG, precum Neymar, Marquinhos, Thiago Silva si Di Maria. La clubul din Ligue 1, Marcelo ar urma sa incaseze nu mai putin de 15 milioane de euro pe sezon.