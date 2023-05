E ca și plecat de la Real Madrid, dar nu duce lipsă de oferte! Negociază deja cu noua sa echipă

Transferat în 2015 de Real Madrid de la Mallorca, Asensio va pleca după opt ani de pe ”Bernabeu”, iar viitoarea sa destinație ar putea fi Premier League, acolo unde este dorit de Unai Emery la Aston Villa.

Gruparea de pe Villa Park a încheiat sezonul din Premier League pe locul șapte, iar în sezonul următor va juca în Conference League. Pentru a face o figură frumoasă, antrenorul spaniol vrea să ”betonze” lotul și să dea o lovitură la nivel de imagine cu transferul lui Asensio.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Villa a înaintat o ofertă către Asensio încă de săptămâna trecută, iar cele două părți se află și acum în negocieri.

Momentan, se așteaptă ca spaniolul să ia o decizie cu privire la viitorul său, având în vedere că și PSG a intrat pe fir. Englezii și-ar dori ca Asensio să-și comunice intențiile cât de repede s-ar putea.

Aston Villa have submitted an opening bid to Marco Asensio last week — as negotiations have been ongoing for days. ???????? #AVFC

No final decision yet, still waiting on the player as PSG have also approached Asensio, Italian clubs too.

Villa, pushing to get an answer asap. pic.twitter.com/MUVIDA3J5D