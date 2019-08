PSG A RUPT orice legatura cu Barcelona si il trimite pe Neymar la Real! Motivele pentru care seicii negociaza doar cu "galacticii"

Neymar se antreneaza cu PSG, dar e clar ca nu va mai juca pentru clubul din Paris.

Transferul lui Neymar pare sa fi intrat in linie dreapta. Cum fereastra de transferuri din Premier League, iar negocierile cu Barcelona au fost "inghetate", PSG a ramas cu o singura optiune viabila pentru "afacerea Neymar".

Potrivit AS, relatiile dintre Barcelona si PSG sunt practic inexistente in acest moment in ciuda faptului ca in urma cu doua sezoane seicii plateau 222 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Neymar de pe Camp Nou. Jucatorul si-ar dori sa se intoarca la Barca, insa catalanii nu par sa-l mai doreasca. Si nici nu mai au loc pentru el. Messi, Suarez, Dembele, Coutinho si nou-venitul Griezmann sunt oamenii de atac ai Barcelonei, iar Neymar nu ar mai avea cum sa-si faca loc.

Astfel, singura varianta de transfer ramane Madridul. Dincolo de interesul real al "galacticilor" pentru Neymar, conducerea PSG-ului este multumita pentru ca in negocierile cu Real raman deschise toate variantele: fie un transfer definitiv acum, fie un imprumut cu optiune de cumparare dupa un sezon.

Contract urias pentru Neymar

Jurnalistii de la sport.es au aflat detalii din contractul pe care Real il pregateste pentru Neymar. "Galacticii" ii pregatesc starului brazilian un contract pe cinci sezoane si un salariu de 40 de milioane de euro, ceea ce l-ar transforma pe Neymar in al doilea cel mai bine platit fotbalist din lume. Messi ocupa prima pozitie.

De asemenea, Real este dispusa sa plateasca si jumatate din suma de transfer ceruta de PSG, adica 111 milioane de euro. Pentru a-i convinge pe seici, "galacticii" vor sa trimita la Paris si unul sau doi jucatori care nu mai intra in vederile lui Zidane. Bale, Navas, Mariano si James Rodriguez se afla pe lista fotbalistilor de care Real vrea sa scape.