Ousmane Dembele a prezentat Balonul de Aur fanilor lui PSG

Accidentat, Dembele nu a putut fi în lotul lui PSG la meciul cu Auxerre, transmis de VOYO, în ultima etapă din Ligue 1. Trupa condusă de Luis Enrique s-a impus cu 2-0, iar fanii de pe Parc des Princes au avut motive de bucurie și după finalul jocului: Ousmane a intrat pe teren cu Balonul de Aur proaspăt cucerit.



În uralele publicului și însoțit de colegi și antrenorul Luis Enrique pe un podium, Dembele și-a făcut apariția cu trofeul acordat celui mai bun fotbalist din ultimul sezon. PSG a mai obținut alte două trofee Théâtre du Châtelet: cel mai bun club și cel mai bun antrenor (Luis Enrique).

Ultrașii lui PSG au creat o atmosferă electrizantă înaintea partidei și au realizat o scenografie specială pentru Ousmane Dembele și Luis Enrique.

"Prințul orașului a devenit regele lumii", a stat scris pe un banner al ultrașilor lui PSG după triumful lui Ousmane Dembele.

