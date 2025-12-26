Legenda lui Real Madrid recunoaște după retragere: "Am avut burtă, nu mergeam la sală"

Fostul fundaș stânga a făcut parte dintr-o echipă legendară a lui Real Madrid care a dominat în numeroase sezoane fotbalul spaniol și cel european. Spre deosebire de alți colegi, Marcelo recunoaște, la câteva luni după retragere, că niciodată nu a fost atras de sala de forță și nu a tânjit după un fizic impecabil.

Marcelo: "Nu am fost niciodată un atlet. Mi-a plăcut viața"



Acuzat adesea pe parcursul carierei că este supraponderal, Marcelo a vorbit deschis despre acest subiect în cadrul podcast-ului Bajo los palos.



"Chiar ieri mă uitam la niște clipuri din perioada în care jucam și le arătam copiilor mei. Liam (n.r - fiul său) m-am întrebat: 'Dar aici erai gras, nu?'. I-am răspuns: 'Bineînțeles!'. Corpul meu așa a fost mereu, am avut burtă. Nu am avut niciodată pătrățelele lui Cristiano.



Nu am fost niciodată un atlet. Mi-a plăcut viața. Bineînțeles că mă antrenam, dar nu mergeam la sală și nu urmam vreo dietă strică sau ceva de acest gen.



Corpul meu așa a fost mereu. Așa am jucat întotdeauna. Imediat se spunea că sunt supraponderal atunci când se întâmpla ceva rău cu echipa, dar era normal", a spus Marcelo, citat de Marca.

Marcelo, care a jucat la Real Madrid în perioada 2007-2022, a mai avut două experiențe pe final de carieră la Olympiacos (Grecia) și Fluminense (Brazilia). În februarie 2025 și-a anunțat retragerea.

