Legenda lui Real Madrid recunoaște după retragere: "Am avut burtă, nu mergeam la sală"

Marcelo și-a anunțat retragerea din fotbal în această vară, după ce a cucerit nu mai puțin de 25 trofee în tricoul lui Real Madrid.

Real Madridmarcelo
Fostul fundaș stânga a făcut parte dintr-o echipă legendară a lui Real Madrid care a dominat în numeroase sezoane fotbalul spaniol și cel european. Spre deosebire de alți colegi, Marcelo recunoaște, la câteva luni după retragere, că niciodată nu a fost atras de sala de forță și nu a tânjit după un fizic impecabil.

Marcelo: "Nu am fost niciodată un atlet. Mi-a plăcut viața"

Acuzat adesea pe parcursul carierei că este supraponderal, Marcelo a vorbit deschis despre acest subiect în cadrul podcast-ului Bajo los palos.

"Chiar ieri mă uitam la niște clipuri din perioada în care jucam și le arătam copiilor mei. Liam (n.r - fiul său) m-am întrebat: 'Dar aici erai gras, nu?'. I-am răspuns: 'Bineînțeles!'. Corpul meu așa a fost mereu, am avut burtă. Nu am avut niciodată pătrățelele lui Cristiano.

Nu am fost niciodată un atlet. Mi-a plăcut viața. Bineînțeles că mă antrenam, dar nu mergeam la sală și nu urmam vreo dietă strică sau ceva de acest gen.

Corpul meu așa a fost mereu. Așa am jucat întotdeauna. Imediat se spunea că sunt supraponderal atunci când se întâmpla ceva rău cu echipa, dar era normal", a spus Marcelo, citat de Marca.

Marcelo, care a jucat la Real Madrid în perioada 2007-2022, a mai avut două experiențe pe final de carieră la Olympiacos (Grecia) și Fluminense (Brazilia). În februarie 2025 și-a anunțat retragerea.

Marcelo, în vara lui 2016 / Foto: Imago

Cariera impresionantă a lui Marcelo

  • 546 de meciuri la Real Madrid, 38 de goluri, 103 pas decisive
  • 25 de trofee la Real Madrid - Liga Campionilor (5), Cupa Mondială a Cluburilor (4), LaLiga (6), Supercupa Europei (3), Supercupa Spaniei (5), Cupa Spaniei (2)
  • Două medalii cu Brazilia la Jocurile Olimpice: bronz la JO 2008 și argint la JO 2012
  • Un trofeu cu naționala Braziliei: Cupa Confederațiilor (2013)
  • 58 de meciuri și 6 goluri la naționala Braziliei
