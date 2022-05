”Negocierile cu ambele părți s-au încheiat”. Anunțul făcut de mama lui Kylian Mbappe

Doar că cei de la PSG nu au vrut să-l piardă pe starul francez și i-au făcut o propunere de contract cu un salariu greu de refuzat. Mama lui Kylian Mbappe, Fayza, a vorbit despre situația fiului său, care a spus că își va anunța în curând planurile pentru sezonul următor.

Mama lui Mbappe susține că negocierile cu ambele părți s-au încheiat, iar acum fiul său va trebui să-și aleagă următoarea destinație.

”Ofertele de la PSG și Real Madrid sunt la fel, dar la Real Madrid fiul meu va avea control asupra drepturilor sale de imagine. Acum așteptăm să vedem ce va decide. Avem o ofertă de la Real Madrid și una de la PSG, negocierile cu ambele părți s-au încheiat iar acum Kylian trebuie să aleagă”, a spus Fayza, mama lui Mbappe, citată de jurnalistul Nicolo Schira.

