CUTREMUR la Barcelona dupa dezastrul cu Liverpool! Primul jucator care pleaca in vara: e cel mai scump transfer din istoria echipei

Barcelona a fost eliminata in semifinalele UEFA Champions League dupa o dubla incredibila cu Liverpool. Catalanii au castigat in tur pe teren propriu cu 3-0, dar au pierdut returul de pe Anfield, scor 0-4.

O contraperformanta greu de digerat la Barcelona care se va lasa cu urmari. Potrivit ESPN, catalanii au trecut deja un nume pe lista neagra. Primul jucator care va pleca de la Barcelona in vara va fi Coutinho.

Conform sursei citate, Barcelona i-a stabilit pretul lui Coutinho la 105 milioane de euro. Orice oferta sub acest pret nu va fi luata in considerare. Coutinho este cel mai scump jucator vreodata de Barcelona: 160 de milioane de euro au platit in schimbul sau.

Unde poate ajunge

ESPN noteaza ca brazilianul ar putea reveni in Premier League, insa optiunile sunt limitate. La Liverpool nu se mai poate intoarce dupa ce a plecat de la Anfield pentru a juca pe Camp Nou. Chelsea reprezenta pana acum o solutie, dar clubul englez a primit interdictie la transferuri. Astfel, singura varianta ramasa este Manchester United.

Coutinho a marcat 11 goluri si a reusit 5 pase decisive in cele 52 de meciuri jucate pentru Barcelona in toate competitiile, in acest sezon.