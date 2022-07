Francezul Christophe Galtier a preluat trupa pariziană din brațele fostului antrenor Mauricio Pochettino în această perioadă de mercato, la începutul lunii iulie. În acest sens, noul tehnician și-a făcut deja simțită prezența și a vorbit despre Keylor Navas, care nu va mai fi portarul de primă mână la PSG.

„Știu că Keylor Navas e frustrat din pricina situației, dar am încredere în el că va fi portarul nostru al doilea”, au fost cuvintele lui Galtier, potrivit unei postări de pe social media a jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

PSG manager Galtier: “I know Keylor Navas is really frustrated because of the situation, but I trust him as our second goalkeeper” ⚠️???????? #PSG

"Kalimuendo's future? I'm more than happy with him, he's doing great but then… there's the market. We'll see club and player's decision".