Încă o ofertă pentru Kylian Mbappe

Starul francez și-a anunțat decizia prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare, iar acum fanii așteaptă și anunțul transferului la Real Madrid.

Până să ajungă la un acord cu Real Madrid, Mbappe a fost dorit și de alte echipe importante. Mai multe cluburi din Premier League s-au interesat de situația sa, dar atacantul nu a vrut să audă de un transfer în Anglia.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Mbappe ar fi primit și o oferă uriașă din Arabia Saudită, cu un salariu anual de 200 de milioane de euro, similar cu încasările pe care le au Neymar sau Cristiano Ronaldo.

Oferta a fost, însă, refuzată de fostul campion mondial. Real Madrid este acum mare favorită pentru transferul său, după ce a încercat să-l aducă pe ”Bernabeu” și în vara anului precedent, însă fără succes.

⚪️⏳ Kylian Mbappé never wanted to advance in talks with Premier League clubs in the last two years.

He also rejected €200m/season salary from Saudi last summer. ????????

The reason: only wanted Real Madrid move and not to disappoint president Florentino Pérez again after June 2022. pic.twitter.com/CPF3qq5uES