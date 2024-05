După Mbappe, încă un jucător și-a anunțat plecarea de la PSG: "A fost o onoare să apăr culorile acestui club"

După Kylian Mbappe, care a transmis oficial vineri că nu își va prelungi contractul cu PSG, și Keylor Navas (37 de ani) a anunțat, sâmbătă, că va părăsi clubul francez.

Keylor Navas și-a anunțat plecarea de la PSG

Într-o postare pe rețelele sociale, portarul din Costa Rica și-a luat rămas bun de la PSG după un sezon în care a fost folosit în doar cinci partide, fiind de obicei rezerva italianului Gianluigi Donnarumma.

"Fiecare secundă petrecută pe Parc des Princes a fost minunată. Am simțit în fiecare moment susținere și afecțiune. A fost o onoare să apăr culorile acestui club pe acest stadion incredibil. Încă mai am obiective de realizat, însă nu am vrut să ratez șansa de a-mi lua la revedere celei care mi-a fost casă", a scris Keylor Navas.

Keylor Navas a sosit la PSG în 2019, când a fost cumpărat de la Real Madrid, pentru 15 milioane de euro. În primele două sezoane a fost titular incontestabil, iar din 2021 a început să împartă meciurile cu Gianluigi Donnarumma, adus de la AC Milan.

În a doua parte a sezonului precedent, Keylor Navas a fost împrumutat în Premier League, la Nottingham Forest.

113 meciuri a strâns Navas la PSG, în 51 de dintre ele păstrându-și poarta intactă.

9 trofee a câștigat Navas la PSG, toate pe plan intern