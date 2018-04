"Ii stim foarte bine, dar acum o sa fie ceva diferit!" Francezii anunta RAZBUNARE in fata echipei ce i-a facut viata grea in grupele Europa League

Dupa ce au trecut de RB Leipzig cu 5-3 la general, Olympique Marseille a picat in semifinalele Europa League cu surpriza Red Bull Salzburg, echipa care a eliminat-o pe Lazio.

Este pentru prima oara din 2004 cand Marseille ajunge intr-o semifinala a unei competitii europene. Atunci Marseille a cazut cu Newcastle si a reusit sa o elimine cu scorul de 2-0 la general, insa in finala Cupei UEFA au fost invinsi de Valencia.

Potrivit L'Equipe, directorul sportiv al lui Marseille, Andoni Zubizarreta a declarat: "Noi o stim foarte bine pe Salzburg. Noi am pierdut si am facut egal acasa cu ei, in faza grupelor. Acum este semifinala, si va fi diferit"

Marseille si Red Bull Salzburg s-au mai intalnit in faza grupelor. Atunci faceau parte din Grupa I, iar Salzburg reusea sa o invinga acasa cu 1-0 pe Marseille, iar in Franta remizau, scor 0-0. Salzburg castiga grupa cu 12 puncte, iar Marseille termina pe locul 2 cu 8 puncte.

