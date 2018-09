Gestul MONDIAL al lui Neymar!!! Acest pusti grasut a sarit gardul si a intrat in teren. Ce a facut brazilianul

PSG a castigat la Nimes cu 4-2. Stelele Parisului au marcat intr-un nou festival ofensiv al echipei lui Tuchel.

Neymar, Di Maria, Mbappe si Cavani au inscris cu totii!

Brazilianul de 222 de milioane al Parisului a fost in centrul atentiei la finalul meciului. A facut un gest minunat pentru un pusti care a sarit in teren! Fanul l-a luat in brate si a refuzat sa-i mai dea drumul. Micutul a inceput sa planga, moment in care Neymar si-a dat jos tricoul si i l-a facut cadou, apoi l-a imbratisat din nou indelung, cerandu-le stewarzilor sa il lase langa el.