După Messi, PSG poate pierde încă un star în vară

Marco Verratti (30 de ani) este unul dintre cei mai vechi jucători din lotul PSG-ului și a fost printre primii jucători transferați de Nasser Al-Khelaifi la Paris.

Italianul joacă din 2012 pe Parc des Princes, iar acum, potrivit jurnalistului Nicolo Schira, sunt șanse ca Verratti să plece de la PSG în următoarea perioadă de transferuri.

Rămâne de văzut în ce condiții va fi dispusă PSG să renunțe la Verratti, având în vedere că italianul mai are un contract valabil pe trei ani, până în 2026.

Site-urile de specialitate îl evaluează la 50 de milioane de euro pe mijlocașul care a cucerit opt titluri de campion în Franța, la care se mai adaugă și șase Cupe, șase Cupe ale Ligii și nouă Supercupe.

