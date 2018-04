"Contractul a fost semnat deja!" PSG va avea antrenor nou din vara! Pe cine au ales seicii

PSG renunta la Unai Emery dupa eliminarea din Liga Campionilor.

Seicii au investit masiv in visul Champions League, insa nici in acest an nu s-au apropiat de finala. PSG a fost eliminata clar de Real Madrid in optimi, dupa ce anul trecut au fost eliminati de Barcelona in aceeasi faza a competitiei.

Unai Emery va fi demis la finalul sezonului, iar in locul sau va veni neamtul Thomas Tuchel, anunta Canal +. "Contractul a fost semnat deja. Nu se poate face public anuntul deoarece ar fi lipsa de respect pentru Emery, insa Tuchel va fi antrenorul lui PSG din vara", sustine sursa citata.

Tuchel a antrenat-o pe Mainz intre 20009 si 2014 si pe Borussia Dortmund intre 2015 si 2017. El a plecat dupa ce s-a certat cu conducerea clubului in privinta transferurilor.