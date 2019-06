BREAKING NEWS: Mesajul de ultima ora al lui Neymar pentru PSG! Ruptura TOTALA. Pentru ce echipa e DISPERAT sa joace

Neymar va parasi Parisul in aceasta vara!

Dupa declaratia categorica a lui Al Khelaifi in France Football, in care seful lui PSG anunta ca Neymar poate pleca daca nu se simte fericit pe Parc des Princes, Neymar a transmis si el un mesaj fara semne de intrebare. El Mundo Deportivo scrie ca starul brazilian le-a spus conducatorilor lui PSG ca va parasi Ligue 1 vara asta.

"Nu mai vreau sa joc la PSG. Vreau sa ma intorc acasa, de unde nu ar fi trebuit sa plec niciodata", le-a spus Neymar sefilor sai.

Negocierile s-au intensificat in ultimele zile. Barca a pregatit mai multe formule pentru oferta. Catalanii nu ar vrea sa plateasca mai mult de 100 de milioane de euro in schimbul lui Neymar (27 de ani), dar e gata si sa includa jucatori in propunerea de transfer. Dembele, Rakitic si Umtiti sunt disponibili.