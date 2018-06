SURPRIZA VERII "a explodat" chiar in timpul meciului de deschidere al Mondialului! Destinatie neasteptata pentru Balotelli

Mario Balotelli ar putea continua tot in Franta.



BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Olympique Marseille a demarat negocierile cu Nice pentru transferul lui Balotelli chiar in perioada in care in Rusia se juca meciul de deschidere al Campionatului Mondial. Potrivit RMC, oficialii lui O.M au discutat deja cu Mino Raiola, agentul lui Balotelli, pentru a pune la punct ultimele detalii ale contractului. O.M ii ofera 10 milioane de euro pe sezon lui Balotelli.

Presa italiana a scris in aceasta vara ca Balotelli ar putea reveni in Italia. AC Milan si AS Roma erau cluburile prezentate de jurnalistii italieni drept posibile destinatii pentru atacant.

Balotelii joaca la Nice din 2016, perioada in care a marcat 43 de goluri in 66 de meciuri.