8 lucruri pe care nu le stiai despre Mbappe! Cum a fost aproape de exmatriculare si ce a facut cu banii de la Mondial

Mbappe este fara doar si poate omul momentului la PSG.

Cu siguranta nu stiai prea multe despre Mbappe. A debutat in fotbalul mare la Monaco, dar puteam sa-l vedem cu usurinta in Premier League.

1. A fost aproape de exmatriculare. Era atat de concentrat la fotbal incat a neglijat la maxim scoala. Totusi a reusit absolvirea in 2016, iar dupa doar 2 ani reusea sa castige Mondialul cu nationala.

2. Este un mare fan al lui Cristiano Ronaldo si tine de mic cu Real. Exista o fotografie faimoasa cu Mbappe in camera sa, iar peretii erau plini de afise cu Ronaldo si stadionul Bernabeu.

3. Vine dintr-o familie de sportivi. Tatal sau a fost fotbalist, masa handbalista, iar fratele sau mai mare a jucat si el in Ligue 1 in timp ce fratele sau mai mic este junior la PSG.

4. A "furat" modul de a celebra golurile de la fratele sau mai mic. Totul a pornit de la momentul in care fratele lui Mbappe l-a invins pe starul lui PSG la FIFA si a sarbatorit incrucisand bratele. De atunci aceasta a devenit miscarea favorita a lui Kilyan de dupa goluri.

5. A fost la un pas de Chelsea: In 2011 a jucat alaturi de Abraham un meci demonstrativ si Chelsea a castigat cu 8-0. Londonezii l-au cerut la un nou trial, dar mama acestuia n-a acceptat.

6. A donat toti banii obtinuti dupa Mondialul din 2018. Peste 2 milioane de euro.

7. Are o multime de porecle: Colegii de la PSG ii spun "Donatello", iar baietii din nationala ii spun "37" in timp ce Griezmann si Neymar il striga "Kiki" respectiv "Golden Boy".

8. Este cel mai tanar debutant din istoria lui AS Monaco. A intrat pentru prima data pe gazon la prima echipa pe cand avea doar 16 ani si a depasit recordul lui Henry.

Amuzant este faptul ca Neymar a plecat de la Barcelona pentru a scapa de umbra apasatoare a lui Messi, dar nu stia ca acolo o sa dea de Mbappe. :)