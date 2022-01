„Nu sunt şantajabil!” Edi Iordănescu, replică dură pentru Condescu: „Omite să amintească de sumele pe care dânsul le-a încasat”

Fostul conducător al celor de la Pandurii Târgu Jiu a susținut că actualul selecționer al României a fost numit politic pe banca lui oltenilor și că a contribuit la falimentul clubului prin salariu uriaș pe care îl încasa.

Edi Iordănescu se apără și susține că acuzațiile lui Condescu sunt nefondate.

„Printr-o coincidenţă bizară, atacul Dlui. Condescu a venit la puţine zile de la numirea mea ca selecţioner, ceea ce mă face să mă întreb dacă acesta nu are ca şi cauză nostalgia vremurilor demult apuse în care Dl. Condescu era mult mai vizibil în spaţiul public, iar cuvintele dânsului aveau un anumit impact şi întrebarea este, de ce a tăcut 8 ani de zile în acest caz!?

Tot aşa, intuind că poziţia mea profesională mă va obliga să îi răspund, lucru care altfel nu s-ar fi întâmplat, Dl. Condescu a aruncat în spaţiul public o serie de acuze la adresa mea, nereale şi, ar spune unii, lipsite de firul logic al evenimentelor.

Resping cu fermitate acuzele şi insinuările şi, din acest moment nu voi mai discuta pe subiectul ""intervenţia politică” indiferent în cel fel şi cine îl provoacă.

Am avut o poziţie clară la conferinţa de presă, rămâne neschimbată. Atenţia mea se îndreaptă exclusiv către obiectivele echipei naţionale.

Pentru a lămuri lucrurile, măcar pe scurt, cea mai mare pondere a remuneraţiei mele la Pandurii a fost constituită din bonusurile pentru performanţele realizate - salvarea de la retrogradare (am preluat echipa în decembrie, de pe loc retrogradabil), calificarea în finala cupei ligii, în primul an de contract, şi intrarea în play-off, clasarea pe podium, calificarea în cupele europene, în anul doi de contract.

Iordănescu, salariu de 8.000 de euro pe lună la Pandurii

Salariul lunar fost de 8000 euro şi nu de peste 17.000 cum insinuează Dl. Condescu.

Munca mea, împreună cu cea a jucătorilor şi a conducerii de la acea vreme, a produs performanţe istorice, lucru ce a atras fonduri importante pentru club .

Suma cu care m-am înscris la masa credală a fost stabilită prin Hotărâre a CNSL a FRF în anul 2016.

Cereri similare celei depuse de mine în cadrul procedurii de insolvenţă au fost formulate de persoane la fel de apropiate de Pandurii, persoane care , în opinia mea, au făcut cel putin la fel de mult pentru Pandurii ca si mine, Dl. Grigoraş, Narcis Raducan, Herea, Acsinte, Nistor, Unguruşan şi lista poate continua.

Pentru jucătorii, foştii antrenori şi membrii ai staffului, prioritatea în a li se plăti salariile şi celelalte drepturi pentru care au muncit, a fost „îngheţată” pentru 6 ani, timp în care Dl. Condescu nu a transmis nicio scrisoare deschisă, nu ne-a contactat pe niciunul şi nici nu a militat în vreun fel pentru drepturile noastre.

Iordănescu îl provoacă pe Condescu să publice banii încasați de la Pandurii

Cu toate acestea, Dl. Condescu a omis şi omite, în mod convenabil, să amintească de sumele pe care dânsul le-a încasat în ultimul timp de la Pandurii.

Spre deosebire de susţinerile Dlui. Condescu, afirmaţiile mele pot fi verificate cu uşurinţă, de oricine accesează portalul instanţelor de judecată sau Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Sunt pregătit să îmi cedez în întregime creanţa înscrisă la masa credală către asociaţia suporterilor Pandurii, care din ce înţeleg, afirmă cu tărie că Pandurii - Lignitul Dlui. Condescu nu este Clubul pe care suporterii îl urmează şi îl iubesc, sigla clubului, aparţinându-le lor, prin hotărâre judecătorească.

Îi reamintesc public Dlui. Condescu, că încercările sale de şantaj şi coerciţie la adresa mea, prin telefoane şi mesaje , către mine direct sau transmise cunoscuţilor mei, în care mă ameninţa că îmi distruge imaginea, acţiuni pe care le-a demarat de ceva timp, nu au avut şi nu vor avea rezultatul scontat de dânsul, pentru simplu fapt că nu sunt şantajabil !!

In ceea ce priveste rolul lui Narcis in proiectul nostru, afirm cu toata responsabilitatea ca a reprezentat o valoare adaugata muncii mele, ca toate actiunile sale manageriale au fost in spiritul eficientei clubului si ca permanent a fost in asentimentul membrilor asociati pe care ii informa cu toate deciziile sale.

Respectul pe care i-l port Dlui Condescu pentru vârsta dânsului (din păcate doar pentru vârstă) mă împiedică să fac alte comentarii sau să demarez alte acţiuni, inclusiv de natură penală, cu care de altfel Dl. Condescu s-a mai întâlnit”, a scris Edi Iordănescu pe pagina sa de Facebook.

Sumele fabuloase încasate de Narcis Răducan la Pandurii

Condescu l-a acuzat pe Narcis Răducan că ar fi încasat un salariu lunar fabulos în perioada petrecută la Pandurii, în valoare de 32.000 de euro, între iunie 2015 și octombrie 2016.

„După cum se poate observa, au fost ridicați sau transferați într-o singură zi, pentru o singură persoană, sume de neimaginat având în vedere condițiile financiare ale clubului. Jucătorii de fotbal ai clubului și salariații aveau restanțe salariale de 6-8 luni de zile, comisiile FRF acordând licența sub condiția achitării lor până în luna octombrie. FAc precizarea că Narcis Răducan, la intrarea în insolvență, a refuzat să predea gestiunea (situația financiară, patrimoniu, etc)", se arată în comunicatul lui Marin Condescu