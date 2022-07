Fostul selecționer s-a aflat în platoul emsiunii, alături de Florin Gardoș, fostul său elev. Întrebat de moderatorul Cristian Pintea despre momentul în care l-a descoperit pe fostul fotbalist, Victor Pițurcă și-a amintit cu exactitate momentul și l-a relatat în emisiune, exprimându-și regretul față de decizia lui Gardoș de a se retrage din fotbal, în contextul în care încă se găsește într-o formă fizică bună.

Florin Gardoș a povestit și el varianta lui, făcând o dezvăluire inedită. Imediat după ce l-a sunat Victor Pițurcă pentru a-i spune că îl dorește la echipă, în 2010, s-a urcat în mașină, fiind la Satu Mare și a gonit spre București, pentru a se întâlni cu antrenorul Stelei, la acea vreme.

Florin Gardoș, dialog fabulos cu Victor Pițurcă



Victor Pițurcă: Îmi aduc aminte foarte bine ce s-a întâmplat, am fost la Ploiești, să văd un jucător, nu mai țin minte, cred că Budescu. M-am gândit înainte de emisiune, era Budescu? Cum de nu l-am luat pe Budescu. În sfârșit, l-am văzut pe Florin.

Florin Gardoș: Care jucam la Clinceni..

V.P: Mi-a plăcut mult...la Clinceni?! Nu jucai la Clinceni.

F.G: La Chiajna, scuze. Am vorbit în pauză de Clinceni.

V.P: A doua zi l-am sunat pe domnul primar și m-am întâlnit cu el. Am tratat vreo 3 zile și l-am adus la Steaua. A fost un început pentru el, dar cariera lui a fost excelentă. Țin minte că am făcut pregătire cu ei, am stat două etape, a prins o pregătire bună, care i-a prins foarte bine și tot timpul a urcat. Acum îmi pare rău că s-a lăsat prea devreme, arată și foarte bine, e tânăr încă, părerea mea e că trebuie să joci cât poți să o faci. Îmi pare rău pentru tine că te-ai lăsat, poate te răzgândești. Fotbalul românesc are nevoie de jucători ca el, văd jucători foarte slabi care vin în campionatul nostru, jucătorii noștri români...din punctul meu de vedere, el poate reveni și la echipa națională, însă a jucat la echipe slabe, a găsit o anumită atmosferă la Clinceni, normal că a stagnat.

F.G: Îmi aduc aminte perfect când am primit telefonul, eram la Satu Mare în vacanță, se terminase sezonul. Meciul cu Petrolul era în penultima etapă. Eram seara acasă, mă sună un număr: 'Salut, Florine, sunt Victor Pițurcă!' Am înghețat pe loc. M-a întrebat: 'Vrei să vii la Steaua?' Normal că vreau să vin la Steaua...'Bine, păi, unde ești? Mâine trebuie să fii dimineață aici'. M-am urcat în mașină în acea seară, am luat-o de la Satu Mare, am avut niște peripeții pe drum, cred că pe la Sibiu, era noapte, cred că vreo 23, m-a oprit poliția, radarul, în localitate, mă grăbeam să ajung la București, că dimineața trebuia să fiu fresh.

M-a oprit poliția, m-a prins radarul și m-a întrebat: 'Unde te grăbești așa?' I-am zis: 'Nu știu dacă mă credeți, dar m-a sunat domnul Pițurcă și mă duc să semnez cu Steaua!' S-a uitat polițistul la mine și a zis: 'Așa ceva e greu să inventezi. Hai, du-te!' și m-a lăsat în pace, probabil o fi văzut agentul a doua zi sau a treia că nu l-am mințit.

V.P: Cred că era stelist, dacă l-a lăsat așa.

F.G: Așa am zis și eu. Am ajuns târziu la hotel, îmi aduc aminte și acum, am stat pe undeva pe la Gara de Nord, a fost o furtună și s-a luat curentul, am ajuns pe la 3 dimineața, nu prea puteam dormi de emoții. Ne-am întâlnit dimineața și am semnat contractul.

În iulie 2010 s-a transferat Florin Gardoș de la Concordia Chiajna la Steaua, în schimbul sumei de 150.000 de euro. Fundașul a jucat 4 ani pentru roș-albaștri, iar apoi a fost vândut la Southampton, în Premier League. Pe 6 august 2010, Victor Pițurcă s-a despărțit de echip.