„FCSB nu are niciun jupân în vestiar!” Comparație din trecut: „Ne-a omorât Progresul!” Cum a reacționat Marius Lăcătuș 

FCSB a pierdut dramatic meciul cu Farul Constanța, 2-3, din etapa a 23-a. Roș-albaștrii au încasat două goluri în ultimele 80 de secunde, iar reușitele lui Ionuț Larie (36 ani) și Andrei Borza (17 ani) au făcut-o pe gruparea pregătită de Mihai Pintilii (38 ani) să se îndepărteze la 9 puncte de liderul CFR Cluj.

FCSB, văzută o echipă fără lider

Următorul meci este chiar cu CFR Cluj, pe 5 februarie, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro. Iar înaintea acestui duel, Vivi Răchită (52 ani) nu le dă prea mari șanse roș-albaștrilor. Fostul fundaș central consideră că, în acest moment, FCSB nu are un lider în teren care să capaciteze echipa când trece prin momente dificile.

„Noi când aveam un jupân pe margine și eram în dificultate, jupânul de pe margine sau liderul din teren făcea ceva. În teren nu mai au niciun lider. Nu mai este măcar Bourceanu.

Ultimul lider a fost Tănase. Sau ultimul lider adevărat a fost Rădoi. Nu vorbesc de pe vremea noastră, când era Lăcătuș. FCSB nu are niciun jupân în vestiar”, a declarat Vivi Răchită pentru Fanatik.

Pentru a întări cele spuse, Răchită și-a amintit de un eveniment cu Marius Lăcătuș (58 ani) în primplan. Văzând că Progresul domină jocul, fostul șeptar din Ghencea a avut un discurs dur, chiar în timpul partidei.

„Țin minte meciul cu Progresul, când am jucat pe Ghencea, și trebuia să câștigăm. Primele minute ne-a omorât Progresul. Până când ne-a luat Lăcătuș la o fază fixă: 'Bă, ce faceți? Ne calcă ăștia în picioare? Vă omor, nu mai ajungeți la pauză!' Imediat am întors rezultatul, 3-1, și am câștigat campionatul”, a mai spus Vivi Răchită.