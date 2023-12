„Câte vieți mai are Bergodi?” Întrebarea pe care și-a pus-o Basarab Panduru după ce Rapidul a părăsit Cupa României

Lovitura a fost una extrem de dură pentru rapidiști, care avea ca principal obieciv pentru acest sezon câștigarea Cupei României.

Eșecul rapidiștilor l-a făcut pe Basarab Panduru să-și pună o întrebare: câte șanse va ma primi Cristiano Bergodi la Rapid, până va fi demis?

Emoții pentru Bergodi după eliminarea din Cupă

„Şi câte are (n.r. - câte vieți are Bergodi pe banca Rapidului)? Că e important câte are. Păi dacă ai 10? Îţi permiti. Dacă ai două nu îţi permiţi”, a spus Basarab Panduru, potrivit Orangesport.

Deși dezamăgirea a fost mare după eliminarea din Cupa României, oficialii Rapidului au decisă să meargă în continuare pe mâna lui Cristiano Bergodi, deoarece echipa încă păstrează șanse reale la titlu, ocupând locul patru în momentul de față, cu 31 de puncte, unul mai puțin decât ocupanta locului secund.

Pentru Rapid urmează duelul de pe teren propriu, cu FC Voluntari, programat sâmbătă, de la ora 20:45, în etapa cu numărul 19 din Superliga.