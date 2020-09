"Asta cum a aparut aici?!" :) Autogol INCREDIBIL al lui Seroni in meciul cu Hermannstadt! Cum a putut trimite mingea in poarta

Hermannstadt s-a intalnit pe teren propriu cu Botosani in a cincea etapa din Liga 1.

Hermannstadt a deschis scorul rapid la Sibiu, cu un autogol inscris de Seroni! Faza a pornit de la un corner, Dalbea a primit centrare si a deviat balonul spre poarta, acolo unde Hankic iesise si era depasit.

In fata portii se afla Seroni, care a trimis balonul in poarta dupa ce mingea s-a lovit de transversala si a cazut pe pieptul fundasului. Jucatorul lui Botosani se uita surprins dupa gol, neintelegand cum a putut balonul sa intre in poarta.