FCSB a rezolvat o deplasare extrem dificilă între cele două partide cu PAOK Salonic din Liga Europa. Pentru că Gloria Buzău, deși „lanterna roșie“ a clasamentului, a găzduit duelul cu campioana României pe un teren acoperit de zăpadă.

Venit la interviul de după meci, fundașul Vali Crețu (36 de ani) a recunoscut că suprafața de joc a fost un mare „adversar“ pentru formația bucureșteană.

„A fost destul de greu. Terenul nu ne-a avantajat, dar punctele luate contează mult, dacă vrem să fim sus. Suntem maturi, nu era treaba noastră dacă se juca sau nu. Dar ne-am descurcat foarte bine. Am dat dovadă de caracter, am alergat și am pus piciorul, când a trebuit. Era zăpadă foarte mare și te încurca. Pe un astfel de teren, traseele tale sunt anulate din start. Terenul greu i-a avantajat pe ei. Dar ne bucurăm că am câștigat și acum avem timp să pregătim returul cu PAOK. Gândul nostru e să rămânem pe primul loc și să ieșim campioni, din nou. Cu gândul ăsta mergem la antrenament, în fiecare zi“, a spus Crețu.

Acesta, originar din Buzău, a fost emoționat de primirea de care a avut parte, chiar dacă s-a aflat în postura de adversar al echipei locale.

„M-am simțit bucuros, fericit, mândru că buzoienii m-au aplaudat. Oamenii nu m-au uitat și sper ca Gloria Buzău să rămână în prima ligă“, a continuat Crețu.

Întrebat despre returul cu PAOK Salonic (joi, ora 19.45), fundașul roș-albșatrilor a avertizat că partida de pe Arena Națională va fi mult mai dificilă, comparativ cu prima manșă.

„PAOK e o echipă foarte bună, dar noi suntem pregătiți. N-am cedat în niciun meci și Dumnezeu ne-a ajutat. Presiunea va fi mult mai mare acum, în retur. Ei vor veni să joace cu mai mare motivație, vor fi mai agresivi“, a spus Crețu.