Valeriu Iftime schimbă tactica la FC Botoșani! Obiectivul stabilit pentru noul sezon

Valeriu Iftime, care de curând a preluat șefia CJ Botoșani, a anunțat că nu mai vrea ca echipa sa să treacă prin emoțiile prin care a trecut în sezonul încheiat de curând, motiv pentru care le-a stabilit fotbaliștilor săi un obiectiv ambițios: calificarea în paly-off.

Urmează întăriri, anunță patronul echipei moldave, care vrea să facă din FC Botoșani o echipă cu pretenții la vârful clasamentului.

"Noutăţi multe nu am, suntem în căutarea unui fundaş central, nu este foarte clar cu partea asta de juniori, de U21, nu suntem o echipă slabă. Am jucat 60 de minute cu prima echipă, cu Legia Varşovia, după care am pus o altă echipă, nişte copii, nişte rezerve.

Asta ne-a demonstrat că nu avem două echipe, avem doar o echipă bună. Nu mă tem de un campionat faţă de anul trecut, cum am plecat cu o viteză redusă, perioada de transferuri este lungă, sper să găsim jucători care să vină la Botoşani, să se potrivească pe ce vrea Bogdan şi echipa lui.

Realist, să nu mai am mari emoţii la retrogradare, în rest, mă aventurez să spun că vreau play-off. Botoşani nu e în Liga 1 ca să se ascundă de retrogradare, Botoşani e în prima ligă ca să facă performanţă, să joace fotbal, totul depinde de ce soluţii avem şi cum ne construim la început lotul", a spus Valeriu Iftime, potrivit Orangesport.

Transferuri la FC Botoșani

Antrenor - Bogdan Andone (confirmat)

Veniri - Eduard Pap (Oțelul / gratis),

Reveniri după împrumuturi - Adi Chică-Roșă (FC Buzău), Narcis Ilaș (Lazio U17), Șerban Tomache (CSM Bacău), Sebastian Nechita (Viitorul Curița)

Plecări - Radoslav Dimitrov, Francesco Margiotta, Reagy Ofosu, Ioan Filip, Andrei Ureche (contracte încheiate), Marius Cioiu (CSM Reșița / gratis)