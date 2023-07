Arena Națională va fi gazda unui concert, astfel că FCSB și Dinamo vor fi nevoite să caute alte stadioane pe care să dispute meciurile de pe teren propriu în perioada 15 iulie - 15 august.

Unde e Târgoviștea? FCSB activează ”planul B”

FCSB a înaintat o cerere pentru închirierea arenei din Ghencea pentru meciul cu Dinamo, programat sâmbătă, 22 iulie. Chiar dacă, în trecut, oficialii vicecampioanei au fost refuzați de cei de la Steaua, acum revenirea echipei lui Gigi Becali părea mai realizabilă ca niciodată.

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, de la cererea trimisă de FCSB pentru închirierea stadionului Steaua, lucrurile nu au mai înaintat, astfel că oficialii vicecampioanei se așteaptă, din nou, la un refuz din partea oficialilor din Ghencea.

În acest moment, cel mai probabil este că FCSB - Dinamo se va disputa la Târgoviște, pe stadionul celor de la Chindia.

Ce spunea Gigi Becali: ”Eu cred că vom juca acolo”

Gigi Becali s-a bazat pe presiunile făcute de Marcel Ciolacu, premierul României, care a și declarat că își dorește ca FCSB să joace în Ghencea.

Practic, speranțele unei reveniri a FCSB-ului în Ghencea au stat într-o posibilă implicare a premierului, care ar fi putut face lobby pentru echipa lui Gigi Becali și să tranșeze conflictul cu administratorii bazei Steaua. Acest lucru pare că nu se va întâmpla.

„Băi, eu cred că vom juca acolo. De ce? Au tot făcut figuri, dar, ce am înțeles, eu nu am vorbit cu ăsta, cu Ciolacu, dar eu acum o să-i dau un telefon. Și ce am înțeles eu, că am și eu relații.

Ciolacu le-a dat ordin spunând 'i-am promis lui Becali că are obligația ca Steaua, așa a zis el, Steaua, să joace pe Ghencea!' Deci, sută la sută o să jucăm pe Ghencea. Cică lor le e frică de Talpan. Vă dați seama în ce țară trăim? Să-ți fie frică de Talpan? Cât e Ciolacu ministru, nu-mi fac griji. E om serios și se ține de cuvânt”, a spus Becali, în urmă cu aproape o săptămână.

VIDEO - Fanii Stelei, protest anti-FCSB

Ce mutări a făcut FCSB în perioada de mercato

Veniri - Damjan Djokovic (33 de ani / mijlocaș central / Croația, Olanda / Al Raed Buraidah / liber de contract), Alexandru Băluță (29 de ani / mijlocaș ofensiv / România / Puskas Akademia / liber de contract), Siyabonga Ngezana (25 de ani / fundaș central / Africa de Sud / 500.000 de euro)

Reveniri după împrumuturi - Ianis Stoica (20 de ani / atacant / România / FC "U" Cluj), Valentin Gheorghe (26 de ani / extremă stânga / România / Umraniyespor), Ovidiu Perianu (21 de ani / închizător / România / Chindia), Alexandru Musi (18 ani / mijlocaș ofensiv / România / Poli Iași), Ovidiu Horșia (22 de ani / extremă dreapta / România / FC "U" Cluj), Mihai Lixandru (21 de ani / închizător / România / CS Mioveni), Andrei Pandele (19 ani / mijlocaș central / România / AS FC Buzău), Marian Botezatu (22 de ani / fundaș stânga / România / Foresta Suceava), Ștefan Cană (22 de ani / fundaș central / România / Foresta Suceava), Daniel Toma (23 de ani / mijlcoaș central / România / CS Mioveni), Mihai Udrea (21 de ani / portar / România / Viitorul Pandurii Tg. Jiu), Aurelian Ciuciulete (20 de ani / mijlocaș central / România / Metaloglobus)

Plecări - Răzvan Oaidă (25 de ani / mijlocaș central / România / FC Rapid 1923 / contract încheiat), Iulian Cristea (28 de ani / fundaș central / România / Rapid / contract încheiat), Jonaas Tamm (31 de ani / fundaș central / Estonia / contract încheiat), Boban Nikolov (28 de ani / mijlocaș central / Macedonia de Nord / contract încheiat), Billel Omrani (29 de ani / atacant / Algeria / contract încheiat), Deian Sorescu (25 de ani / mijlocaș dreapta / România / Rakow Czestochowa / împrumut expirat), Sorin Șerban (23 de ani / fundaș stânga / România / Poli Iași / contract încheiat), Ovidiu Perianu (21 de ani / închizător / România / "U" Cluj / împrumutat), Ianis Stoica (20 de ani / atacant / România / "U" Cluj / împrumutat), Alexandru Musi (18 ani / mijlocaș ofensiv / România / Petrolul / împrumutat)