Total neașteptat! Cristi Săpunaru, gata să revină pe teren

Săpunaru nu a plecat în cele mai bune condiții de la Rapid, după ce clubul giuleștean a decis să nu îl mai pună în funcția de președinte.

Cristi Săpunaru ar putea reveni pe teren, după ce se retrăsese în tricoul Rapidului

Cei de la Rapid susțin una, în timp ce simbolul echipei, Cristi Săpunaru (40 de ani), are o altă versiune. Idolul fanilor echipei din Giulești și-a încheiat cariera de jucător la Rapid. I s-a terminat contractul pe 30 iunie, în urmă cu trei zile, și a avut o pojghiță de speranță că i se va propune un post de oficial în formața patronată de Dan Șucu.

Lucrul acesta nu s-a întâmplat, astfel că jucătorul a încheiat orice fel de colaborare cu echipa bucureșteană și ar putea reveni pe teren.

Săpunaru a dezvăluit că are oferte și va lua o decizie în următoarea perioadă.

„(n.r. Ce ai făcut de la ultimul meci pe Giulești?) Nimic special, am mai ieșit la un tenis de câmp, un tenis de picior, am stat cu familia, am fost în vacanță… M-am bucurat de vacanță și de familie.



Momentan, sunt în discuții cu mai multe cluburi, am câteva oferte, dar mă mai bucur un pic de vacanță, după care voi lua o hotărâre împreună cu familia mea”, a spus Cristi Săpunaru, pentru site-ul razvannecsulescu.com.