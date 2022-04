Tibi Bălan a semnat cu noua sa echipă. Primele declarații ale fostului mijlocaș 

Fostul mijlocaș de creație de la Sportul Studențesc, Unirea Urziceni sau FCSB a semnat cu Someșul Dej, grupare aflată pe locul al treilea în Seria a 10-a a eșalonului al treilea.

Someșul se află la 13 puncte distanță de ocupanta primului loc, Minaur Baia Mare, și la șapte puncte de ocupanta locului secund, CAO Oradea.

Tibi Bălan, antrenor la Someșul Dej

Fostul mijlocaș, retras în 2015, a antrenat-o ultima dată pe Axiopolis Cernavodă. Într-un interviu acordat celor de la Look Sport, Tibi Bălan și-a explicat alegerea.

”În primul rând am acceptat pentru că e o echipă cu stabilitate, are un proiect frumos. Sunt condiţii de pregătire foarte bune. E o echipă tânără, cu ambiţii şi pentru mine asta a contat foarte mult.

Sunt ambiţiile astea, dar deocamdată suntem la 7 puncte de locul doi, situaţia nu este foarte bună la momentul de faţă. Am venit cu speranţă, voi da totul, dar nu promit nimic. Eu în primul rând am venit să antrenez, să îmi expun modul de muncă şi tot ce am învăţat în timp şi sper ca totul să se reflecte în teren.

Am mai avut (n.r.: oferte), dar nu doresc să vorbesc despre ele. Am fost la Cernavodă, unde după cum ştiţi au fost multe probleme. Eu sunt din Cluj de loc şi aici e foarte bine. După atâţia ani la Bucureşti, am 25 de ani de Bucureşti m-am întors la Cluj. Sper să stau mult aici şi să ne îndeplinim obiectivele.

Nu am apucat să cunosc jucătorii, dar am văzut că e o echipă disciplinată şi tânără. Începutul e promiţător!”, a declarat Tibi Bălan, pentru sursa mai sus citată.