MASACRU la ultimul meci al Rapidului in liga a 3-a! Cu ce scor s-a terminat partida cu Cernavoda

Rapidul revine cu stil in liga secunda.

N-a avut mila de Axiopolis Cernavoda, ultimul adversar al sezonului in C. Rapid a castigat cu 8-1 in fata clubului de pe locul 9. Giulestenii au terminat la 11 puncte peste Afumati, echipa clasata pe locul 2. Rapidul lui Pancu a avut o infrangere tot sezonul, in fata Progresului Spartac, pe 2 martie, 1-3.

Buget record in B

Rapidistii nu vor sa piarda prea mult timp in liga secunda. Isi propun sa intre in A vara viitoare. Au un buget record pentru B: 2,5 milioane de euro. Rapid anunta achizitii spectaculoase.