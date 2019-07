Surpriza URIASA! Aduc antrenor din Liga 1! Cu cine s-a inteles Steaua

Stelistii schimba tot pentru un sezon in care nu mai accepta esecul in lupta pentru promovare.

Daca ieri varianta Daniel Oprita era cea mai probabila pentru banca ros-albastrilor, azi Adi Falub are cele mai mari sanse de a primi postul. Telekomsport anunta ca partile s-au inteles si ca Falub va fi numit oficial in perioada urmatoare.



Ultima data la Chiajna, in Liga 1, Falub e un expert al promovarilor. In Romania a mai antrenat la U Cluj, Sportul, Alba Iulia, Poli Iasi, Tg Mures sau UTA.

Falub (47 de ani) i-a fost preferat lui Daniel Oprita, si el contactat pentru a-i lua locul lui Lacatus. Acesta a demisionat dupa ce Steaua a pierdut barajul de promovare pe Bucuresti in fata lui Carmen.