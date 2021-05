Suporterii stelisti, tinuti departe de stadionul din Afumati! Mobilizare totala a jandarmeriei!

Suporterilor Stelei li s-a intersiz sa se apropie de stadionul din Afumati.

Jandarmeria a creat un baraj in fata fanilor "ros-albastri" si i-a blocat pe acestia la doua sute de metri de stadion.

In ciuda comunicatului dat de jandarmeria din Ilfov zielele trecute prin intermediul careia a anuntat ca nu li se va permite decat oamenilor cu buletin de Afumati accesul in jurul stadionului, suporterii stelisti s-au deplasat in numar impresionant la Afumati.

Peste 600 de suporteri s-au prezentat la stadion, sperand ca li se va permite accesul pe arena, insa jandarmeria i-a blocat la doua sute de metri de stadion.

Doar 270 de suporteri pot intra pe stadionul din Afumati, daca se respecta regula impusa se situatia de urgenta, care spune ca doar 25% din capacitatea arenei poate fi ocupata de suporteri.