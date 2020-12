Succes major pentru Burleanu! A fost pus de UEFA in Consiliul FIFA! Ce inseamna asta pentru Romania

Razvan Burleanu (36 ani) a devenit membru al Comitetului Executiv UEFA!

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal si-a anuntat candidatura pentru un loc in Consiliul FIFA, ale caror alegeri vor avea loc in luna martie 2021. Miercuri seara listele de candidati s-au definitivat, iar cele 4 locuri disponibile au fost ocupate, printre ele numarandu-se si Razvan Burleanu.

Odata cu inscrierea pentru un loc in Consiliul FIFA, Burleanu a devenit membru in Comitetul Executiv UEFA si va ramane asa pana in anul 2025, indiferent daca la alegerile din 2022 nu mai candideaza la presedentia FRF sau este ales alt presedinte.

Anuntul este cu atat mai important pentru Romania, cu cat Federatia de la Bucuresti va lua parte la cele mai importante decizii care se iau la nivel european in fotbal.

"Comitetul Executiv m-a nominalizat in unanimitate pentru a candida din partea UEFA la functia de membru in Consiliul FIFA. E o decizie luata in ultimele zile, o decizie in care am fost incurajat puternic de alti presedinti de federatii din Europa, iar azi m-am bucurat sa regasesc acest sprijin in unanimitate si in randul colegilor din Comitetul Executiv.

Stiu ca va fi o lupta foarte dificila, dar va asigur ca imi voi reprezenta tara cat mai bine posibil. Aceasta candidatura reprezinta o oportunitate unica pentru Romania. Un succes in aceste alegeri ne ofera posibilitatea de a intelege fotbalul la nivel global.

Iar prin acest demers imi doresc sa inspir si alti romani tineri care considera ca anumite domenii sau functii le sunt interzise", a spus Burleanu la finalul sedintei Comitetului Executiv.