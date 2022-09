Strigătul de disperare al unui fost mare fotbalist român. "În perioada mea băteam cu 3-1 Spania, cu Butragueno și Camacho"

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunțat că în pofida parcursului dezastruos al tricolorilor, Edward Iordănescu va rămâne selecționer. Tricolorii au încheiat grupa pe locul 4, după Bosnia, Finlanda și Muntenegru.

În ultimul meci, pe Giulești, România doar și-a mai cosmetizat din imaginea jenantă cristalizată pe parcursul lui 2022, 4-1 cu Bosnia, care a jucat cu rezervele la București.

Fost coechipier și elev al lui Anghel Iordănescu, Adrian Bumbescu și-a exprimat revolta față de jocul naționalei.

"Mă rănesc aşa rezultatele astea ale naţionalei... să fim într-o grupă aşa de uşoară şi să terminăm pe ultimul loc, e păcat. În perioada mea băteam cu 3-1 pe Spania la Bucureşti şi erau atunci Butragueno sau Camacho. De ce atunci am putut şi acum nu mai putem? E total nefiresc. Însă eu consider că Edi Iordănescu ar trebui să continue.

Dacă aducem alt antrenor, ce facem? Nu o luăm de la capăt? Eu spun că trebuie întinerită echipa. Riscăm 2-3 ani fără rezultate aşa mari şi întinerim echipa. Şi cu cei de acum e acelaşi lucru, dar barem întinerim echipa. Trebuie să facem ceva pentru că am avut un trecut extraordinar... din '70, de la Guadalajara, am avut atâtea calificări şi jucători mari... se uită acum săracul Balaci sau Gicu Dobrin şi spun 'Uite unde am ajuns'. E păcat", a declarat Adrian Bumbescu.

Bumbescu e acum antrenor la juniorii clubului CSA Steaua.

15 selecții a strâns Bumbescu în națională

1 gol a marcat Bumbescu în națională

România - Bosnia 4-1

Dennis Man a deblocat tabela în minutul 38, după pasa excelentă dată de Bancu. Pușcaș a majorat diferența în minutul 73, în urma assistului aceluiași jucător. Dzeko a redus diferența în minutul 77, însă Rațiu a înscris golul trei al "tricolorilor" la două minute distanță, iar Pușcaș a închis tabela la 4-1 în minutul 86.

Chiar dacă a câștigat cu Bosnia și Herțegovina, naționala a retrogradat în Liga C din Nations League, după rezultatele slabe din iunie, când au fost bătuți de Muntenegru în două rânduri (0-3 / 0-2).