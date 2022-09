În ciuda clauzelor din contractul lui Edi Iordănescu, prin care înțelegera ar fi trebuit să ajungă automat la final în cazul în care România încheie pe ultimul loc în Nations League, FRF este hotărâtă să îi acorde în continuare credit. După directorul tehnic Mihai Stoichiță, și Răzvan Burleanu și-a manifestat susținerea pentru actualul selecționer.

Președintele FRF a anunțat că vor urma două ședințe, una a Comisiei Tehnice și alta a Comitetului Executiv, unde se va stabili viitorul lui Edi Iordănescu. Totuși, lucrurile par clare, având în vedere că șefii Federației și selecționerul își doresc același lucru - continuitatea.

"Urmează la finalul săptămânii, vineri, o ședință de Comisie Tehnică, după care raportul Comisiei Tehnice va fi validat de o ședință de Comitet Executiv, care va fi organizată la începutul săptămânii viitoare, astfel încât la tragerea la sorți (n.r - pentru preliminariile EURO 2024) să știm ce antrenor va avea naționala României. Propunerea mea este de a continua cu Edi Iordănescu.

Nu, în momentul de față avem o singură variantă (n.r - Edi Iordănescu). Nu știm ce se va întâmpla în Comisia Tehnică. Am fost întrebat care este propunerea pe care o voi susține", a spus Răzvan Burleanu.

Întrebat dacă Edi Iordănescu își dorește să rămână la naționala României, Burleanu a răspuns: "Acesta a fost lucrul care a contat foarte mult. Atât timp cât ai un antrenor încrezător, care crede că poate duce naționala mai departe spre performanță, e datoria noastră ca administrație să oferim stabilitate. Dacă selecționerul n-ar fi crezut că poate să scoată maxim din acești jucători și să ducă naționala la următorul turneu final, cu siguranță n-ar fi fost o propunere cu care noi să mergem mai departe", a mai spus Burleanu.

În ceea ce privește ultimul loc ocupat de România în grupa din Nations League, Burleanu spune că tricolorii ar fi meritat să termine măcar pe 3.

"Dacă e să facem o analiză corectă a acestei grupe, am avut cel puțin o echipă mai bună decât noi, dar, în același timp, n-am fi meritat să terminăm sub Muntenegru. Din păcate, am pierdut șase puncte în dubla cu Muntenegru și acolo s-a pierdut", a mai spus președintele FRF.