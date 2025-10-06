Duminică după-amiază, pe terenul sintetic din Regie, Steaua București a câștigat cu un scor halucinant, 40-0, meciul cu ACS Academia Germană de Fotbal contând pentru etapa a noua din Liga Elitelor Under 13.

Pentru echipa antrenată de Bogdan Popescu (foto) au marcat nu mai puțin de 15 jucători!

Ayan Cazacu a marcat 7 goluri, Luca Pop ”doar” 5, alți trei steliști câte 4



Cezar Neacșu (4 goluri), Marius Vlăsceanu (2 goluri), Radu Neda (4 goluri), Luca Pop (5 goluri), Marius Markus (2 goluri), Ayan Cazacu (7 goluri), Rareș Drăgușin (4 goluri), Robert Trandafir (1 gol), Alexandru Nicolau (2 goluri), Denis Albu (1 gol), Luca Patrick (2 goluri), David Olteanu (1 gol), Marco Gheorghiu (1 gol), Iannis Serghie (2 goluri) și Arthur Zaharia (3 goluri) au fost marcatorii întâlnirii, conform postării grupării din Ghencea, care însă a pierdut șirul golurilor, care ies 41 la numărătoare!