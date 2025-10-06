FOTO Steaua, victorie cu 40-0 la fotbal în deplasare în Liga Elitelor! Explicațiile pentru scorul SF din Regie

Steaua, victorie cu 40-0 la fotbal în deplasare în Liga Elitelor!
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meci incredibil duminică pe stadionul din Regie.

Steaua Academia Germană de Fotbal Ayan Cazacu Luca Pop Bogdan Popescu
Duminică după-amiază, pe terenul sintetic din Regie, Steaua București a câștigat cu un scor halucinant, 40-0, meciul cu ACS Academia Germană de Fotbal contând pentru etapa a noua din Liga Elitelor Under 13.

Pentru echipa antrenată de Bogdan Popescu (foto) au marcat nu mai puțin de 15 jucători!

Ayan Cazacu a marcat 7 goluri, Luca Pop ”doar” 5, alți trei steliști câte 4

Cezar Neacșu (4 goluri), Marius Vlăsceanu (2 goluri), Radu Neda (4 goluri), Luca Pop (5 goluri), Marius Markus (2 goluri), Ayan Cazacu (7 goluri), Rareș Drăgușin (4 goluri), Robert Trandafir (1 gol), Alexandru Nicolau (2 goluri), Denis Albu (1 gol), Luca Patrick (2 goluri), David Olteanu (1 gol), Marco Gheorghiu (1 gol), Iannis Serghie (2 goluri) și Arthur Zaharia (3 goluri) au fost marcatorii întâlnirii, conform postării grupării din Ghencea, care însă a pierdut șirul golurilor, care ies 41 la numărătoare!

Fiind vorba despre o competiție Under 13, adică rezervată jucătorilor născuți în 2013, explicația pentru diferența de scor este că ACS Academia Germană de Fotbal s-a prezentat la meci cu copii născuți în 2015, conform postării clubului Steaua.

La Liga Elitelor Under 14, în schimb, în meciul acelorași cluburi desfășurat în conformitate cu categoria de vârstă, scorul a fost egal, 3-3.

