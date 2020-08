Steaua, lovituri URIASE in liga a 3-a! Il aduc pe golgeterul care castiga 5000 de euro pe luna in liga a 2-a! Cele 3 transferuri anuntate

Stelistii n-au de gand sa stea decat un an in C!

Azi au mai anuntat 3 transferuri importante pentru nivelul ligii a 3-a! Fosti elevi ai lui Oprita si la Juventus Bucuresti, Chipirliu, Dean Beta si George Calintaru s-au inteles cu Steaua. Toti 3 au jucat in ultimul sezon in liga a 2-a, doi fiind chiar implicati in lupta pentru promovare. Beta s-a batut cu Mioveniul chiar pana la barajul cu Chindia, in timp ce Calintaru a fost si el aproape de Liga 1 cu Turris Turnu Magurele. Chipirliu, platit cu 5 000 de euro pe luna la Gloria Buzau, n-a facut cel mai bun sezon si s-a despartit de echipa lui Ilie Stan. Chipirliu e fost golgeter al ligii secunde pe vremea cand juca la Juventus Bucuresti, sub comanda lui Oprita. A mai trecut si pe la Astra, inainte sa semneze cu Buzaul.

In total, Oprita are 9 fosti elevi de la Juventus sub comanda sa la Steaua.