BREAKING NEWS: Hagi a vorbit pentru prima oara despre UMILINTA traita la Steaua: "Cineva a stricat totul acolo! Am facut 3 mari greseli!" Unde vrea sa antreneze dupa ce a plecat de la Viitorul

Gica Hagi spune ca n-a gresit cand a acceptat oferta lui Becali de a antrena Steaua, in 2007.

Hagi a realizat obiectivul impus de club, calificarea in grupele Champions League. Relatia cu Becali s-a deteriorat insa rapid, dupa ce patronul l-a atacat public. Hagi spune ca venirea in Ghencea ca antrenor n-a fost o greseala, dar sustine ca preluarea nationalei imediat dupa ce a renuntat la cariera de jucator a fost cea mai mare eroare pe care a facut-o.

"Am invatat lucruri ca manager, stiu ce trebuie sa cer. In trecut, am gandit cu inima, n-am gandit bine profesional. Am luat 1, 2, 3 decizii gresite. Lotul national a fost cea mai mare greseala. Am cazut si m-au lasat. Nu publicul! Nu zic cine. Toti care mi-au promis ca ma sprijina, dar m-au lasat dupa doua meciuri. Steaua n-a fost o greseala, acolo s-a incercat sa speculeze cineva, ceva.

Acolo au stricat ei. A fost stricat. Am avut succes, am dus echipa in Champions League. Ca sa joci fotbalul meu, trebuia sa treaca timp. Nu puteam sa fac minuni in doua luni. Fiecare manager are viziunea lui. Eu aveam planul meu, dar cineva a stricat totul si mi-a facut un bine, am venit la Viitorul si am produs eu singur ce puteam sa fac la Steaua.

Si in alta parte mi s-a promis marea cu sarea, apoi s-a uitat totul. Hagi creeaza presiune, am auzit ca e foarte greu sa lucrezi cu mine. Cu Hagi trebuie sa devii cel mai bun. Becali nu mi-a zis ca regreta, v-a spus voua. Raspunsul l-a intrebarea asta l-am gasit cand el si-a cerut scuze. Conteaza scuzele alea pentru mine, nu se uita niciodata. Acum vreau sa antrenez undeva unde sa castig! Nu conteaza unde, vreau sa castig, chiar si in afara Europei", a spus Hagi.