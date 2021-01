Stadion SENZATIONAL pentru o echipa din Liga a 4-a! Proiectul arata FANTASTIC. Va fi construit in judetul FARA echipa in primele 3 divizii

Lipsa performantelor sportive de pana acum nu-i descurajeaza!

Primaria Simian (Mehedinti) are de gand sa ridice un complez de lux in comuna. Exista planuri concrete pentru un stadion si un bazin la cele mai inalte standarde. In prima faza, la Simian va fi construita o arena cu 200 de locuri, urmand ca pe locul actualului stadion sa fie ridicat noul sediu al primariei si sa fie amenajat un parc. Ulterior, cu sprijinul Companiei Nationale de Investitii, la Simian va fi completata lucrarea. Langa stadion va aparea si un bazin.

Pentru a nu ramane in spatele proiectelor de investitii, jucatorii de la Simian au primit ca obiectiv promovarea rapida in liga a 3-a. Acum 3 ani, Simianul a fost aproape sa-si indeplineasca obiectivul. Si-a castigat seria de liga a 4-a, dar a cedat categoric la barajul contra campioanei din Timis, Dumbravita. A fost 11-1 pentru timisoreni la capatul celor doua manse ale playoff-ului.

Simian e cea mai mare comuna din Mehedinti, cu 9650 de locuitori. In curand, tot in Mehedinti, la Strehaia, ar putea incepe lucrarile de constructie ale unui nou stadion, dupa ce proiectul depus de autoritatile locale a fost aprobat de CNI. Judetele Mehedinti si Tulcea sunt singurele fara fotbal profesionist in primele 3 ligi.

