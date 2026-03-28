Echipa Gloria Bistriţa s-a calificat sâmbătă, pe teren propriu, în sferturile Ligii Campionilor, după ce a învins formaţia Ikast, scor 37-28 (16-15), şi în manşa retur din optimile de finală. În sferturi, fază în care s-a calificat direct CSM Bucureşti, Gloria se va duela cu echipa franceză Brest.

Principalele marcatoare ale partidei au fost So Delgado 14 goluri, Seraficeanu 6, Ostase 6, pentru Gloria, respectiv Roberts 7, Scaglione 5, Skogrand 5, pentru Ikast. Danila So Delgado a depăşit în meciul cu Ikast borna celor 100 de goluri marcate în acest sezon de Liga Campionilor, scrie News.ro.

Gloria Bistrița s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor!

În tur, Gloria s-a impus la limită, cu 35-34.

Tot sâmbătă, FTC Budapesta - Borussia Dortmund, 27-27, iar echipa ungară s-a calificat în sferturi. Celelalte două meciuri retur din optimi sunt programate duminică, între Team Esbjerg – Podravka (37-36 în tur) şi Odense – DVSC Debrecen (37-32).

În sferturile de finală s-au calificat direct, ca urmare a clasării pe locurile 1-2 în grupe, echipele Gyor ETO şi Metz Handball (grupa A), respectiv Brest Bretagne Handball şi CSM Bucureşti (B).

Programul din sferturi: DVSC Debrecen/Odense – Gyor ETO, Gloria Bistriţa – Brest, FTC Budapesta – Metz şi Podravka/Team Esbjerg – CSM Bucureşti.

Partidele vor avea loc în 18-19 şi 25-26 aprilie, pentru calificarea la Turneul Final Four, care va avea loc la Budapesta, în 6-7 iunie.