Anunt incredibil in Italia! Un jucator brazilian a fost prins DOPAT si a fost suspendat chiar de ziua lui de nastere!

Brazilianul a fost suspendat chiar in ziua in care implinea 26 de ani.

Mijlocasul brazilian al celor de la Cagliari, Joao Pedro, a primit o suspendare provizorie dupa ce a picat un test anti-doping, anunta agentia nationala din Italia, NADO. Joao Pedro a fost testat pozitiv cu un agent diuretic hidroclorotiazida, interzis de catre NADO.

Joao Pedro a impresionat in acest sezon, reusind 5 goluri in 19 aparitii pentru micuta echipa ce este amenintata de retrogradarea din prima liga. Vestea a venit cum nu se poate mai prost pentru jucator, chiar in ziua in care a implinit 26 de ani.