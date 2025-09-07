S-a încheiat turneul ”Ilie Balaci” din Craiova. Sorin Cârțu și Emil Săndoi, printre invitați

Oltenii au organizat turneul ”Ilie Balaci”, în care au fost incluse 32 de echipe de juniori. Patru categorii de vârstă au participat la a doua ediție a evenimentului: 2014, 2015, 2016 și 2017.

Peste 500 de copii din toată țara i-au văzut pe Sorin Cârțu, Emil Săndoi, Gabriel Boldici, Aurică Beldeanu, Costică Donose, Adrian Popescu, Daniel Mogoșanu și Florin Cioroianu la deschiderea turneului.



Turneul a avut loc pe terenul de atletism din incinta Complexului Sportiv ”Ion Oblemenco”.

Festivitatea de premiere a fost oficiată de Ionuț Rada, fostul jucător din Liga 1 și un ambasador al evenimentului, Lorena Balaci și Bogdan Pâncu, directorul Clubului Sportiv Știința Universitatea Craiova.

