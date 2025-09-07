FOTO ȘI VIDEO S-a încheiat turneul ”Ilie Balaci” din Craiova. Sorin Cârțu și Emil Săndoi, printre invitați

S-a încheiat turneul "Ilie Balaci" din Craiova. Sorin Cârțu și Emil Săndoi, printre invitați
Universitatea Craiova a celebrat vineri 77 de ani de la inaugurare.

turneul "Ilie Balaci" Craiova Ion Oblemenco
Oltenii au organizat turneul ”Ilie Balaci”, în care au fost incluse 32 de echipe de juniori. Patru categorii de vârstă au participat la a doua ediție a evenimentului: 2014, 2015, 2016 și 2017.

S-a încheiat turneul ”Ilie Balaci” din Craiova. Sorin Cârțu și Emil Săndoi, printre invitați

Peste 500 de copii din toată țara i-au văzut pe Sorin Cârțu, Emil Săndoi, Gabriel Boldici, Aurică Beldeanu, Costică Donose, Adrian Popescu, Daniel Mogoșanu și Florin Cioroianu la deschiderea turneului.

Turneul a avut loc pe terenul de atletism din incinta Complexului Sportiv ”Ion Oblemenco”.

Festivitatea de premiere a fost oficiată de Ionuț Rada, fostul jucător din Liga 1 și un ambasador al evenimentului, Lorena Balaci și Bogdan Pâncu, directorul Clubului Sportiv Știința Universitatea Craiova.

Clasamentul turneului ”Ilie Balaci”

2014

  1. Universitatea Craiova 
  2. Oltenia Junior Craiova 
  3. thletic Slatina

2015

  1. CSS Craiova 
  2. Luceafărul Severin
  3. Universitatea Craiova 

2016 

  1. Universitatea Craiova 
  2. Universitatea Craiova 
  3. Internațional Craiova

2017

  1. Luceafărul Severin
  2. Universitatea Craiova 
  3. Olimpic Cetate Râșnov
Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România. Tot ce trebuie să știi despre acest moment unic
Sacrificiile unui campion român stabilit în Germania: "Nu știu cum e nici să mă pupe mama pe obraz de ziua mea"
Fundașul campion de cinci ori, dus la psihiatrie! A făcut scandal în fața unei școli, iar un părinte l-a lovit cu pumnul
Ungurii conduceau cu 2-0, dar s-au prăbușit după eliminarea lui Sallai. Cât s-a terminat meciul cu Irlanda din preliminariile CM 2026
Georgia - Bulgaria ACUM, cu Mekvabishvili de la Craiova și Milanov de la Dinamo titulari! Urmează Spania, Germania și Olanda
Amanda Anisimova a zis tot ce avea pe suflet după ce a capotat în finala US Open 2025
CSM București primește gol în ultima secundă de la mijlocul terenului și pierde la limită în Champions League!
Fundaș central pentru FCSB: "40.000€ pe lună"

Se topește visul american?! Bosnia și Austria, victorii pe linie în grupa României din preliminariile CM 2026

Jucătorul dorit de FCSB a semnat: „Bun venit în marea noastră familie"

Planul de răzbunare al lui Gigi Becali! Vrea să-l ia gratis pe Tudose și propune o primă uriașă de instalare

Mihai Stoica a făcut praf un tricolor: "Nu mi se pare normal să i se tolereze acest comportament!"

Spaniolii au dat verdictul despre Andrei Rațiu după România - Canada 0-3

Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

„Ești o femeie trăsnet". Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile" ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

