Oltenii au organizat turneul ”Ilie Balaci”, în care au fost incluse 32 de echipe de juniori. Patru categorii de vârstă au participat la a doua ediție a evenimentului: 2014, 2015, 2016 și 2017.
S-a încheiat turneul "Ilie Balaci" din Craiova. Sorin Cârțu și Emil Săndoi, printre invitați
Universitatea Craiova a celebrat vineri 77 de ani de la inaugurare.
S-a încheiat turneul ”Ilie Balaci” din Craiova. Sorin Cârțu și Emil Săndoi, printre invitați
Peste 500 de copii din toată țara i-au văzut pe Sorin Cârțu, Emil Săndoi, Gabriel Boldici, Aurică Beldeanu, Costică Donose, Adrian Popescu, Daniel Mogoșanu și Florin Cioroianu la deschiderea turneului.
Turneul a avut loc pe terenul de atletism din incinta Complexului Sportiv ”Ion Oblemenco”.
Festivitatea de premiere a fost oficiată de Ionuț Rada, fostul jucător din Liga 1 și un ambasador al evenimentului, Lorena Balaci și Bogdan Pâncu, directorul Clubului Sportiv Știința Universitatea Craiova.
Clasamentul turneului ”Ilie Balaci”
2014
- Universitatea Craiova
- Oltenia Junior Craiova
- thletic Slatina
2015
- CSS Craiova
- Luceafărul Severin
- Universitatea Craiova
2016
- Universitatea Craiova
- Universitatea Craiova
- Internațional Craiova
2017
- Luceafărul Severin
- Universitatea Craiova
- Olimpic Cetate Râșnov
