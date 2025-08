Proaspăt sosit de la Benevento, jucătorul care a fost campion cu FCSB și PAOK s-a alăturat deja lotului condus de Ioan Ovidiu Sabău și a stabilit un obiectiv îndrăzneț pentru noul sezon: câștigarea unui trofeu.



Noul apărător al "șepcilor roșii" a explicat de ce a ales oferta ardelenilor, deși a avut discuții și cu alte cluburi.



"Mi s-au părut momentul și echipa perfecte pentru mine. La vârsta mea, la experiența acumulată, cred și simt că am luat decizia cea mai bună. Mi-a plăcut discuția cu cei din conducere, mi-a plăcut parcursul echipei din ultimii ani. Se vede o creștere foarte bună", a spus Toșca pentru UClujTV.



Chipciu, rol important în decizie



Un factor care a contat în alegerea sa a fost prezența la echipă a lui Alexandru Chipciu, fostul său coleg de la FCSB și de la lotul național. Toșca a recunoscut că s-a consultat cu el înainte de a semna.



"Am vorbit mereu cu el, nu doar acum înainte. L-am întrebat, mi-a scris și am vorbit. A fost important să îmi spună câteva lucruri și mi-a vorbit foarte frumos", a povestit noul "student".



Cu o carieră impresionantă, care include experiențe la Real Betis în Spania, unde s-a duelat cu Messi, Suarez și Neymar, dar și perioade în Turcia, Grecia sau Arabia Saudită, Toșca se declară pregătit pentru o nouă provocare și crede că U Cluj poate produce surpriza.



"Din punctul meu de vedere, și sunt realist, se poate, pentru că U Cluj, în ultimii ani, are o creștere constantă și eu am încredere în această echipă. Voi da totul ca să ajut și să ne îndeplinim obiectivele. Sper ca în acest an să câștigăm Cupa, de ce nu?", a zis fundașul.



La final, acesta le-a transmis și un mesaj fanilor clujeni: "Sunt fericit că am ajuns la U Cluj, pot promite că voi da totul și voi avea ambiție la fiecare meci. Sper din tot sufletul să ne îndeplinim obiectivele și să-i facem fericiți".