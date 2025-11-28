Prin campania Respect pe teren. Respect acasă. Liga Profesionistă de Fotbal se alătură celorlalte iniţiative globale din lumea fotbalului care marchează Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor şi cele 16 zile de activism pentru siguranţa femeilor şi fetelor.

Liga Profesionistă de Fotbal şi Centrul FILIA transmit un apel către toţi suporterii, sportivii şi comunităţile din jurul fotbalului: să devină parte din schimbare, să nu rămână indiferenţi şi să intervină atunci când văd semne de abuz. Fiecare gest contează: de la un cuvânt de sprijin până la un apel care poate salva vieţi.

Astfel, jucătorii de la cluburile de fotbal din Superliga s-au solidarizat cu această cauză şi au transmis împreună un mesaj împotriva violenţei asupra femeilor. Pe teren va fi afişat un banner cu mesajul Stop violenţei împotriva femeilor! în timpul tuturor meciurilor din Etapa 18 a acestui sezon, iar Centrul FILIA a pus la dispoziţia suporterilor mai multe informaţii despre violenţa împotriva femeilor.

“Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să contribuim la o lume în care toată lumea trăieşte în siguranţă şi să sancţionăm violenţa la care suntem martori. Împreună, demonstrăm că fotbalul este mai mult decât un joc. Este o platformă de solidaritate, respect şi responsabilitate. Ne unim vocile pentru a transmite un mesaj clar: spunem STOP violenţei împotriva femeilor. Respectul nu se opreşte la fluierul de final.

Mai multe informaţii despre campanie sunt disponibile aici.

Dacă tu sau cineva drag este într-o situaţie de violenţă, sună la 0800 500 333, numărul unic destinat victimelor violenţei domestice. Dacă viaţa ta sau a altcuiva este pusă în pericol, sună la 112!”, se arată pe site-ul LPF.

news.ro

