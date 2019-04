Reactia lui Pancu dupa ce Rapid a castigat cu 10-1: "Adversarii termina in genunchi meciurile cu noi! Echipa seamana cu mine!" Raspunsul lui Banel a venit imediat

Rapid a facut spectacol total cu Faurei in liga a treia.

Echipa lui Pancu a castigat cu 10-1 meciul cu echipa lui Banel Nicolita. Pancu este multumit de atitudinea jucatorilor sai, insa spune ca Rapid nu este deocamdata o echipa de nota 10.

"E important si scorul, dar evolutia e una constant buna. S-au implinit 6 luni de cand sunt antrenorul Rapidului. A durat ceva sa imi impun stilul. Le-am spus ca ii recunosc ca fiind echipa pe care o antrenez eu. Adversarii termina in genunchi meciurile cu noi. Joaca dupa chipul si asemanarea mea. Inca nu suntem o echipa de nota 10, dar ne apropiem.

L-as vedea pe Mircea Lucescu la Besiktas, intotdeauna e o persoana indicata pentru reconstructia unei echipe.

E un transfer extraordinar (n.red. Razvan Marin la Ajax). Are si maturitate si clasa in joc si cred ca poate ajunge la o echipa si mai importanta decat Ajax. Barcelona? De ce nu?", a declarat Pancu.

Banel Nicolita, pe de alta parte, a lipsit de pe teren in acest meci. Fostul stelist a tinut sa precizeze ca Rapid nu ar fi castigat niciodata la un asemenea scor daca juca si el.

"Imi pare rau ca nu am jucat! Nu castigau in viata lor cu scorul asta daca jucam eu. Cand jucam la Steaua in 2005-2006, era acolo la stadion cu noi, ne jucam cu el (n.red. Razvan Marin). L-as vedea la Barcelona, e visul lui", a declarat Banel Nicolita.