Costel Pantilimon: "Mi-a plăcut când Petr Cech a venit la mine la inițiativa lui"

Costel Pantilimon, fost portar la Manchester City, a dezvăluit că pe parcursul carierei de fotbalist a simțit o anumită rușine când venea vorba de schimbul de tricouri. Totuși, a rămas cu amintiri frumoase alături de legendarii Petr Cech sau Gianluigi Buffon.



"Mi se părea cumva rușinos, dar mi-a plăcut o situație când Petr Cech a venit la mine la inițiativa lui. Atunci chiar m-am simțit ok! Un singur idol am avut și îl urmăream cu mare interes, pe Buffon, iar la partida cu Italia am reușit să stăm de vorbă. Mi-era rușine să fac ceva, tot timpul aveam asta, dar acolo am reușit să fac și poză cu el. Buffon a fost un model", a spus Pantilimon.