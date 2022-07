Războinicul Adrian Mititelu. "Am luptat mult să-l aduc în tricoul nostru. Sunt puțini ca el în România!"

Juan Bauza a impresionat în victoria cu CFR Cluj, scor 3-1, duminică seara, iar Adrian Mititelu se felicită că l-a cumpărat de la Csikszereda.

L-a "uns" căpitan înaintea începerii campionatului, iar argentinianul a fost dezinvolt în confruntarea cu campioana României. S-a aflat la originea primelor două goluri și a avut o mare șansă de a înscrie, la 2-1, însă nu a fructificat excelenta pasă de la italianul Compagno.

Adrian Mititelu și marea lui satisfacție: Juan Bauza

"Bauza e un jucător de mare valoare, mă bucur, am luptat mult să-la duc în tricoul nostru. Nici acum nu-mi vine să cred cât de simplu a fost în raport cu valoarea lui. Am reușit să-l aduc într-un moment în care nu mai credeam. Mă felicit că am reușit să aduc un jucător ca el, sunt puțini ca el în România - păsări rare, cum se spune.



Sper să-l ajute și sănătatea. Dacă Bauza n-avea acele probleme la începutul campionatului, alte rezultate aveau Mutu, Stoican și antrenorii care au mai fost aici", a declarat Adrian Mititelu, la finalul partidei cu CFR Cluj.

Pentru CFR Cluj urmează returul cu Inter Escaldes, din turul 2 preliminar al Conference League, miercuri, de la ora 18:00. În tur, campioana României s-a impus clar, scor 3-0.